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Adıyaman Belediyesi su da KDV indirimine gitti

Adıyaman Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü müjdeledi.

17 Şubat 2022 Perşembe 16:52
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Adıyaman Belediyesi su da KDV indirimine gitti

Adıyaman Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü müjdeledi.

Adıyaman Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı KDV indirimi kararını içme suyu için kullanarak, su tüketim bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e düşürdü.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, Adıyaman Belediyesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda malzemelerinde uygulanması talimatını verdiği KDV indirimi kararını içme suyuna uygulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gayretine destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yapılacak olan indirim ile birlikte su tüketim bedelinde 8 olan KDV oranı bundan sonra yüzde 1 olarak hesaplanacak.

Kaynak: iha
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