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Adıyaman Belediyesi otobüs sayısını arttırdı

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımına soluk getirmesi amacıyla başlatılan çalışmalar neticesinde son model 5 adet yeni otobüs araç filosuna dahil edildi.

03 Kasım 2021 Çarşamba 17:19
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Adıyaman Belediyesi otobüs sayısını arttırdı

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımına soluk getirmesi amacıyla başlatılan çalışmalar neticesinde son model 5 adet yeni otobüs araç filosuna dahil edildi.

Adıyaman Belediyesi, şehir içi ulaşımında halkına daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla 5 adet yeni otobüs aldı. Yeni araç alımında çarpışma önleyici fren asistanı ve dönüş yardımcısı gibi yüksek teknolojili, öncü güvenlik donanımlarıyla ilkleri sunan otobüsler tercih edildi.

Teslim edilen yeni otobüslerde ayrıca Covid-19 salgınına karşı yeni antiviral etkili yüksek performanslı aktif filtre yazılımı ve aktif filtreler de kullanılarak hijyen seviyesinin artırıldığı açıklandı.

Adıyaman Belediyesi eski Su İşleri Müdürlüğü alanında gerçekleştirilen araç teslim törenine Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görevli kişiler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Firma Yetkilisi Orhan Çavuş, “Araçlarımızın ileri güvenlik teknolojileri sayesinde Adıyamanlılar, trafikte güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edecekler. Geniş yolcu kapasitesi sayesinde Adıyaman halkı sosyal mesafelerini koruyarak gönül rahatlığıyla ulaşımlarını sağlayacak. Yeni otobüslerde ayrıca, Covid-19 salgınına karşı yeni antiviral etkili yüksek performanslı aktif filtre yazılımı ve aktif filtreler de kullanılarak hijyen seviyesi artırılıyor” dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Belediyecilik noktasında AK aile, AK Parti gerçekten farkını her zaman ve her yerde ortaya koyuyor. Bundan yaklaşık bir ay önce Süleyman Başkanımızın daveti üzerine geldiğimizde bu alanda yine çok ciddi araç teslimatı törenine katılmıştık. Şimdi de ulaşım noktasında önemli bir yatırım daha yapıldığına şahit oluyoruz. Bu gayretlerinden ötürü Başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Adıyaman olarak birlik ve beraberliğimizin yanında hizmette de yarış içerisindeyiz. Teşkilatlar olarak, belediye başkanlarımızla, encümenlerimizle, hatta köyler için İl Genel Meclisi üyelerimizle birlikte halkımızın daha konforlu ve kaliteli yaşaması için gayretle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak kürsüye gelen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise belediyenin araç filosuna son bir yılda 50 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyleyerek, “Önceliğimiz hizmet ve insandır. Bundan dolayı insanlarımız için daha konforlu ve güvenli hizmetlere imza atmak için gayretle çalışıyoruz. Aldığımız otobüslerin özellikleri de bu önceliklerimize uyuyor. Daha önce 40 olan belediye otobüs sayımız, bunlarla birlikte 45’e yükselmiş oldu. Böylelikle son bir yılda araç filomuza yaklaşık 50 milyon TL’lik bir yatırım yapmış oluyoruz. Bu yatırımlarla gerek altyapı, gerekse üstyapı çalışmalarında çok güçlü bir araç filosuna sahip olmuş olduk. Tabi ki bu yetmez, daha da devamını getirmemiz lazım. Halkımız için ne yapsak azdır. Bu konuda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mercedes-Benz yetkililerine de, bu otobüsleri ilimize uygun fiyata kazandırmamızı sağladıkları için teşekkür ediyor ve onlardan Adıyaman’la bağlarını koparmamalarını ve Adıyaman’a yatırımlar yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Kaynak: iha
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