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Adıyaman Belediyesi'nden Millî Gazete'ye cevap

Adıyaman Belediyesi, ulusal yayın yapan Millî Gazete'nin 8 Kasım 2022 Salı günkü sayısında birinci sayfadan yayımladığı 'Küçük Şehirde, Büyük İsraf' başlıklı habere cevap verdi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
10 Kasım 2022 Perşembe 14:59
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Adıyaman Belediyesi'nden Millî Gazete'ye cevap

'Küçük Şehirde, Büyük İsraf' başlığıyla haberde yer alan "117 milyonluk araç ihalesi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19. maddesi gereği açık ihale usulüyle yapılan ihalenin e-İhale yoluyla ihale edildiğini ve öncesinde 237 sayılı Taşıt Edinme Kanun hükümleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Fiyat Analizi Hesaplama Verilerine göre yaklaşık maliyetinin 131 milyon 910 bin 211,17 TL olarak belirlendiğini söyleyerek,  bu kapsamda; 131 adet muhtelif araç (kamyon, kamyonet, panelvan, karla mücadele aracı, çöp kamyonu, konteynır, yıkama aracı, yol süpürge aracı, arazöz, vidanjör vb.), 62 personel, yakıt ile araçların bakım ve onarımı gibi işlemlerin de dahil olduğunu ihale için 24 firmanın e-imza ile doküman satın aldığını ve bunların 11'in teklif verdiğini açıkladı.

Yetkililer, söz konusu ihaleyi en düşük fiyat olan 99 milyon 583 bin 140 TL veren yüklenici firmanın kazandığını ve bu şekilde yaklaşık maliyete göre yüzde 25 tenzilatla sözleşme imzalandığını da sözlerine ekleyerek, haberde lüks Mercedes marka binek araçların görselleri kullanılarak yanlış bir algı oluşturulmaya çalıştırıldığını ve iddiaların tam aksine 1 adet binek aracın 2 yıllık kiralama bedelinin 597 bin TL olmayıp, 1 adet binek aracın günlük 220 TL'den kiralandığını ve bunun 2 yıllık toplam kiralama bedelinin ise 160 bin 820 TL olduğunu belirtti.

Ayrıca haberde yer alan "Satın alınma yoluna gidilse belediyenin mülkiyetine geçecek araçlar için hemen hemen aynı ücrete kiralama yapılması soru işaretlerini de beraberinde getirdi" iddialarına da cevap veren yetkililer, araçların satın alma seçeneğini kendilerinin de düşündüğünü ancak yaptıkları araştırmalar sonucunda ihale konusu araçların günümüz ekonomik koşullarına bakıldığında işçilik, yakıt ve diğer giderlerle birlikte çok daha yüksek fiyatlara mal edileceğinin tespit edildiğini ve kamu yararı gözetilerek satın alma yönteminden vazgeçtiklerini söyleyerek, şehri ve belediyeyi töhmet altında bırakan bu ve benzeri haberi kınadı.


Kaynak:PHA

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Adıyaman Belediyesinden Millî Gazeteye Cevap
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