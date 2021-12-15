Adıyaman Belediyesi'nden imara yeni açılan alanlarda altyapı çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesi'nde sürdürülen altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde Altınşehir Mahallesinde yeni imara açılan alanlarda yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapıldı.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, Altınşehir Mahallesi'nde imara yeni açılan noktalarda altyapı hattı döşeme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Ekiplerimiz imara açılan yeni alanlarda yağmur suyu ile kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu noktalardaki çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız” diye konuştu.

Kaynak: PHA