Adıyaman Belediyesi her mahalleye ‘Muhtar Evi’ yapacak

Adıyaman Belediyesi, il merkezine bağlı mahallelere Muhtar Evi yapmak için hazırladığı projeyi hızlandırdı.

Adıyaman Belediyesi tarafından il merkezine bağlı mahalle muhtarına tahsis edilmek üzere mahallelere ’Muhtar Evi’ yapılması için çalışmalara başlanıldı.

Genel ve yerel yönetimlerin mahallelerdeki temsilcisi durumunda olan muhtarların halka daha iyi hizmet sunabilmesi için tüm olanakları sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bu kapsamda mahalle muhtarları için ’Muhtar Evi’ yapacaklarını söyledi.

Proje ile ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, "Muhtarlarımız, belediyemizin mahallelerdeki temsilcisidir. Bundan dolayı bizler için çok önemli ve değerliler. Onların isteğini mahalle sakinlerimizin isteği bilip taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda mahallerimize ’Muhtar Evi’ yapmak için çalışmalara başladık. Genellikle mahalle merkezindeki parklarda inşa etmeyi planladığımız ’Muhtar Evleri’ 30 metrekare olarak düşünülüyor ve şu an proje aşamasında" diye konuştu.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle Adıyaman Muhtarlar Federasyonu’na yapılması düşünülen federasyon binası için de arsa tahsisinde bulunduklarını sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, çalışmaların tüm Adıyaman’a ve muhtarlara hayırlı olmasını diledi.

Projeden duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle muhtarları ise her zaman destekçileri olduğunu söyledikleri Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.

iha