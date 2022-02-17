Adıyaman Belediyesi halk seminerlerine başladı

Adıyaman Belediyesi, son yıllarda en önemli problemlerden birisi olarak gösterilen insan ticareti ve emek sömürüsü üzerine geliştirdiği projenin çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen insan ticareti ve emek sömürüsü problemini çözmek için hazırladığı ve AB ile Avrupa Konseyi’nden finansal desteği kabul edilen proje çalışmalarını sürdürüyor.

Kısa süre önce lansmanı yapılarak startı verilen projenin halk seminerleri kısmına başlandığını da açıklayan Proje Koordinatörü Adıyaman Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Aysun Hallaç, ilk seminerin Siteler Mahallesinde bulunan kadın ve gençlik merkezindeki kursiyer ve hocalara verildiğini söyledi.

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin finanse ettiği, Adıyaman Belediyesinin de yürüttüğü projenin devam ettirilme safhasında çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek alındığını belirten Müdür Hallaç, "Proje, Adıyaman’da yaşayan halkın insan ticareti ve emek sömürüsü konusunda bilinçlendirilmesini amaçlıyor. Bilinçlendirme kampanyalarını yürütmek amacıyla içinde gönüllü yerel halk ile mülteci gençlerden oluşan bir ekip de oluşturuldu. Gönüllülerimizle birlikte şehir halkı broşürlerle, reklam panolarıyla, billboardlarla, afişlerle bilinçlendirilecek. Ayrıca camiler, okullar, iş yerleri ve çeşitli kamu kurumlarında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında seminerler düzenlenecek. İşte bu seminerlerin ilkini bugün belediyemize ait olan Siteler Mahallesi’ndeki Kadın ve Gençlik Merkezi’ndeki kursiyer ve hocalara yönelik verdik.

Proje toplam 6 ay sürecek. 6 Ay boyunca hem halka yönelik, hem de okullarda olacak eğitimlerimiz, seminerlerimiz olacak. Öğrencilere yönelik resim, grafik tasarım ve kısa film yarışmalarımız olacak. Hedef kitlemiz Adıyaman’da yaşayan tüm vatandaşlar. Tüm vatandaşlarımızın Adıyaman’da yaşanan insan ticareti ve emek sömürüsü kapsamına giren sorunlarla ilgili bilinçlendirilmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından Adıyaman Belediyesi Uzman Eğitmenlerinden Mehmet Emin Yağımlı tarafından davetlilere insan ticareti ve emek sömürüsü hakkında seminer verildi.

iha