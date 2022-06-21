Adıyaman Belediyesi glütensiz ekmek üretimi yapacak

Adıyaman Belediyesi, çölyak hastalarına destek olmak amacıyla, glutensiz ekmek üretimine hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çölyak hastalarının ihtiyacını karşılayacak olan glütensiz ekmek fırınını açılış öncesi ziyaret ederek, son rötuşların yapılması talimatını verdi.

İncelemeler esnasında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, “Adıyaman’daki çölyak hastalarımızın yıllardır özlemini çektiği glütensiz ekmek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurduğumuz tesiste incelemelerde bulunduk. Yakın bir zamanda faaliyete geçecek tesisimizin Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

iha