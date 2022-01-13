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Adıyaman Barosundan tütün açıklaması

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, Adıyaman’ın kıyılmış sarmalık tütünle ilgili açıklamada bulundu.

13 Ocak 2022 Perşembe 14:55
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Adıyaman Barosundan tütün açıklaması

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, Adıyaman’ın kıyılmış sarmalık tütünle ilgili açıklamada bulundu.

Baro başkanlığında düzenlenen basın açıklamasına Baro Başkanı Av. Bilal Doğan ile baro üyesi avukatlar katıldı.

Kıyılmış tütüne yönelik getirilen hapis cezalarının halkı oldukça mağdur edeceğini vurgulayan Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, “Tütün Adıyaman’ın tek geçim kaynağı. 2017 Yılında tütünle ilgili yasal bir düzenleme yapıldı. Bu yasal düzenlemeyle tütüne hapis cezası ön görüldü. Henüz bu kooperatifleşme sürecinin tamamlanmadığı net bir şekilde görülmektedir. Şuanda 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle bu yasa yürürlüğe girdi. Şuanda tütün satışı yağan kişiye 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ön görülüyor. Hem bu ceza miktarı çok yüksek hem de tütün üretiminin yasaklanması Adıyaman için çok büyük bir sorun oluşturuyor. Adıyaman Barosu olarak bu hapis cezasının kaldırılmasını istiyoruz. Hiçbir çiftçi yada üretici kendi ekmeğini çıkartmak için ürettiği ürün için ceza almamalıdır. Kaçak eşya olarak değerlendiriliyor, ceza kanununda kaçak eşyalarda hapis cezası 1-3 yıl arasında düzenlenmişken tütünde ise 3-6 yıl arasında hapis cezası ön görülüyor. Bizim TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerden özellikle de iktidar partisinden talebimiz öncelikle bu hapis cezasından vazgeçilmesidir” diye konuştu.

Kaynak: iha
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