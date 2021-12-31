Adıyaman Adliyesinde bıçaklı ve sopalı kavga

Adıyaman Adliyesinde görülen bir davaya katılan şahısların yakınları arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesinde görülen bir kavga davasına katılan şahısların yakınları arasında adliye önünde tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Olayda çok sayıda bıçak ve sopa ele geçirildi. Ölen yada yaralananın olmadığı kavga yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha