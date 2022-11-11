Adıyaman'a yeni projeler kazandırılması için yoğun gayret sarf eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın ısrarlı talep ve takipleri sonucu yüzde 85 hibe ile Adıyaman'a kazandırılan Güneş Enerji Santrali'nin ihalesi yapıldı.

Adıyaman'a yeni yatırımlar kazandırılması için yoğun gayret ortaya koyan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın ısrarlı talepleri sonucunda şehre önemli bir proje daha kazandırıldı.

Adıyaman Belediyesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın faydalanıcısı olduğu Avrupa Birliği fonlarından sağlanan IPA 2018 Güneş Enerji Santrali yapım işi için ihalesinin Ankara'da yapıldığını müjdeleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 1 megavatlık GES projesinin şehre hayırlı olmasını diledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Merkezi İhale ve Finans Biriminde yapılan ihaleye Adıyaman Belediyesi'ni temsilen komite üyesi olarak seçilen İnşaat/Jeoloji Yüksek Mühendisi Abdurrahman Bölücü'nün katıldığını ve bu ihale kapsamında Adıyaman Belediyesinin yüzde 85 oranında hibe katkısı almış olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "Yenilebilir enerji kaynakları ile belediyemiz enerji problemini çözmek için büyük adım daha attı. Emeği geçen herkese şehrim ve hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak:PHA