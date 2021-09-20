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Adıyaman, 81 ilden 81 öğrenciyi ağırladı

Mezopotamya uygarlıklarının kadim diyarı Adıyaman tarihi ve turistik güzellikleri ile 81 ilden 81 öğrenciyi ağırladı.

20 Eylül 2021 Pazartesi 13:05
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Adıyaman, 81 ilden 81 öğrenciyi ağırladı

Mezopotamya uygarlıklarının kadim diyarı Adıyaman tarihi ve turistik güzellikleri ile 81 ilden 81 öğrenciyi ağırladı.

Adıyaman Dernekler Federasyonu ile Adıyaman Belediyesi’nin ortaklaşa organize ettiği etkinlik sayesinde, 81 ilden 81 öğrenci Adıyaman’ın tarihi ve turistik yerlerini gezme şansı buldu. Perslerin, Hititlerin, Asurluların gibi medeniyetlerin orta mirası Adıyaman’da Nemrut Dağı başta olmak üzere tarihi ve turistik birçok mekanını gezen öğrenciler, şehri tanıma fırsatı buldu. Türkiye’nin 81 ilinden gelen 81 öğrenci, programın sonunda ise düzenlenen yemek ile kent yöneticileriyle buluştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın ev sahipliğini yaptığı ve tarihi Keleş Konağı’nda gerçekleşen programa, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ile misafir öğrenciler katıldı.

Gerçekleştirilen proje kapsamında Adıyaman’da ağırladıkları öğrencilere ilin kültürünü ve tarihini tanıtma ve halkın misafirperverliğini gösterme imkanı bulduklarını söyleyen Başkan Kılınç, “Ülkemizin her köşesinden misafirimiz olan kardeşlerimizi ilimizde ağırladığımız için çok mutlu olduk. Kendilerine Adıyamanlıların misafirperverliğini ve sıcakkanlılığını gösterdik. Hepsinden birer turizm elçisi olarak memleketlerine gittiklerinde ilimizi anlatmalarını istiyoruz. Bu çerçevede, böyle anlamlı ve önemli bir projenin hayata geçirilmesinde büyük emek veren Adıyaman Dernekler Federasyonumuza ve değerli başkanı Hüseyin Sevinçtekin ile geziye katılan tüm öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kendilerini misafir eden Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Dernekler Federasyonu’nu yöneticilerine teşekkür eden öğrenciler ise Adıyaman’da olmaktan ve tarihi yerlerini görmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: iha
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