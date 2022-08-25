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ADIMEK öğrencilerinden kapanış programı

Yaz tatilini Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursuları (ADIMEK)’nda Kur-an’ı Kerim eğitimi alarak değerlendiren 100 öğrenci, sezonu muhteşem bir törenle kapattı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 17:00
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ADIMEK öğrencilerinden kapanış programı

Yaz tatilini Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursuları (ADIMEK)’nda Kur-an’ı Kerim eğitimi alarak değerlendiren 100 öğrenci, sezonu muhteşem bir törenle kapattı.

Minik öğrencilerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirebilmesi için Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (ADIMEK) tarafından hizmet veren Kur-an’ı Kerim kurslarında 3 ay boyunca eğitim gören minikler, düzenlenen kapanış töreniyle kursu tamamladı.

Kur-an’ı Kerim kursunda eğitim gören ve büyük çoğunluğu Kur’an-ı Kerim’e geçerek sezonu tamamlayan öğrenciler için Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen kapanış törenine Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Müftüsü Mehmet Taştan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ile veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Oldukça renkli geçen programda sahneye çıkan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu yıl çocuklarımızın yaz tatilini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak için belediyemiz koordinatörlüğünde meslek edindirme kurslarımız bünyesinde Kur-an’ı Kerim kursu açtık. Bugün bu kursumuzdan mezun olmaya hak kazanan 100 tane çocuğumuz için buradayız. Bu kursların açılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kılınç’ın konuşmasının ardından sahneye çıkan minikler birbirinden güzel gösterilerini davetliler için sergiledi. Gösterilerin ardından Başkan Kılınç ile İl Müftüsü Taştan öğrencilere belgelerini takdim etti.

Kaynak: iha
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