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90 kişilik kontenjan için 517 aday yarışacak

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), yeni öğrencilerini belirlemek için özel yetenek sınavı düzenledi.

16 Ağustos 2022 Salı 12:24
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90 kişilik kontenjan için 517 aday yarışacak

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), yeni öğrencilerini belirlemek için özel yetenek sınavı düzenledi.

Üniversitenin kapalı spor salonunda beceri ve koordinasyon parkuru şeklinde gerçekleşen sınavda, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü ile antrenörlük eğitimi bölümü için belirlenen 40’ı kadın, 50’si erkek olmak üzere 90 kişilik kontenjanın içerisinde yer almak isteyen 344’ü erkek, 173 kadın sporcu olmak üzere toplam 517 aday katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, BESYO Müdürü Doç. Dr. Ümit Yetiş ve BESYO akademik personelinin nezaretinde gerçekleşen sınav, büyük çekişmeye sahne oldu.

Sınavın yapıldığı alana gelerek adaylara moral veren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, öğrencilere göstermiş oldukları gayret ve ilgiden dolayı teşekkür etti.

Rektör Turgut, “Türkiye’nin dört bir yanından üniversitemizde eğitim görmek için müracaat eden çok sayıda öğrencimiz var. Objektif ve şeffaf bir sınav ile en başarılı 90 öğrencimiz Üniversitemizde okumaya hak kazanacak. Tüm öğrencilerimizi gösterecekleri çabadan dolayı tebrik ediyor, hepsine başarılar diliyorum” dedi.

BESYO Müdürü Doç. Dr. Yetiş ise, “Kapalı spor salonumuzda yaptığımız seçmelerde teknolojik imkanlardan faydalanıyoruz. Fotoselden başlayıp biten parkurda sonuçlar bitiş noktasındaki skorboarda yansıyor. Oluşturduğumuz kamera sistemi ve Kapalı Spor Salonu girişine yerleştirdiğimiz ekranlar sayesinde diğer adaylar sınavı izleyebiliyorlar. Yaptığımız sınavın tüm evrelerini kameralar tarafından kayıt altına alıyoruz. Seçmeleri şeffaf ve objektif bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sınava giren bütün adaylara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Özel yetenek sınavının ilk günü kadın öğrenci adaylarının çekişmesine sahne olurken, erkek adaylar için hafta boyunca sınavların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 16.08.2022 12:36
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