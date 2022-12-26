400 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 30'uncu kilometresinde uygulama noktası oluşturuldu. Akpınar köyü yakınlarında oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenerek plakası ve sürücüsü açıklanmayan araç durduruldu.Araçta arama yapan ekipler 40 Karton 400 paket bandrolsüz sigara ele koydu. Karton ve sigaralara ekiplerce el konulurken malzemelerin Irak uyruklu J.M.F.’ye ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan J.M.F., sorgulanmak üzere götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Perre Haber Ajansı (PHA)