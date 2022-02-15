3 günde 888 adrese karantina

Adıyaman’da, korona virüs salgını dolayısıyla son üç günde 888 adres karantina altına alındı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgını nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Karar doğrultusunda Adıyaman’da, 13 Şubat’ta 354, 14 Şubat’ta 293 ve 15 Şubat’ta ise 241 adres olmak üzere toplam 888 adres için karantina kararı verildi.

Son üç günde korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 888 adreste 7 gün süreyle karantina kuralları uygulanacak.

iha