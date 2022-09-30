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24.Besni Eğitim Bayramı kutlamaları başladı

Besni Eğitim Bayramı ‘nın 24’cüsü kortej ve açılış konuşmalarıyla başladı.

30 Eylül 2022 Cuma 17:58
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24.Besni Eğitim Bayramı kutlamaları başladı

Besni Eğitim Bayramı ‘nın 24’cüsü kortej ve açılış konuşmalarıyla başladı.

Besni Kaymakamlığı, Besni Belediyesi ve Besni Eğitim Vakfı organizasyonuyla her yıl geleneksel olarak kutlanan Besni Eğitim Bayramının 24’ncüsü Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Büstüne çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Kız Meslek Lisesi önünden başlayan kortej Atatürk Caddesinden Kaymakamlık önüne kadar sürdü. Burada Atatürk Büstüne çelenk bırakıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Besni Eğitim Vakfı Başkanı Andan Sabak Özbay, Eğitim Vakfı’nın faaliyetlerinden bahsederek, “1997 senesinde kurduğumuz ve aradan geçen 25 sene içerisinde devamlı güçlenerek bugünlere gelen Besni Eğitim Vakfımızın başlattığı sizlerin katkılarıyla büyüyen Besni Eğitim Bayramımıza hoş geldiniz. Bu yıl 24.’sünü kutladığımız Dünyada Eğitim Bayramı düzenleyen tek vakıf tek ilçe olmaktan gururlu ve mutluyuz. Vakfımız kurulduğu günden bu yana kadar kuruluş amacımızın gereği eğitim alanında aktif olarak yer almaya çalışmış güzide ilçemizde katkı sağlamaya gayret etmiştir. Besni Eğitim Vakfı kurulduğu günden bu güne kadar kurucularımıza ve yardımcı hemşerilerime ilkokul, ortaokul lise meslek eğitim merkezi olmak üzere 12 adet okulu Besni’mize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca yarın açılışına katılacağımız Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesinin açılışının Besni eğitim bayramımızla aynı dönemde kutladıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal ise konuşmasında, “Besnililerin eğitime verdikleri özel önem ve hayırseverlerin cömertliğiyle eğitimde alt yapı sağlandığı çok şanslı bir ilçedir. Eğitim alt yapısının fiziki durumu oldukça iyi bir duruma gelmiş. Tabi bu seviyenin yakalanmasında devletimizin yatırımlarıyla birlikte Besnili hayırseverlerin destekleri çok önemli bir boyuta ulaşmış. Ben burada bu destekleri, cömertlikleri sebebiyle tüm hayırseverlerimize Besni halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Besni eğitim bayramı bir marka haline gelmiş çeyrek kutlanmakta. Bir marka değeri var. Önümüzdeki yıllarda bu marka gücünü marka değerini Besni’nin turizm ile tanıtımına sosyal kültürel ve tarihi yönlerini ön plana çıkarılması için kullanmak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı yapacağız. Esas hedeflerimizden bir tanesi de Besni Eğitim Bayram’ının herkesin katıldığı büyük bir coşkuyla kutlanan sadece Besni değil çevre il ve ilçelerden de bu sene eğitim bayramında ne olacak gidelim görelim diyecekleri bir organizasyon haline getirerek kutlamak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Pazar yerine geçilerek burada üretilen yerli ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Kaynak: iha
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