2022 Yılı üçüncü il istihdam toplantısı yapıldı

Adıyaman’da işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak ve etkinliğini artırmak amacıyla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı üçüncü toplantısı Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında yapıldı.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Mustafa Kandemir, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Fırat, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hacı Daştan, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, “İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim programları çerçevesinde 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 19 adet İstihdam garantili kurs açılmış, bu kurslara 299’u Erkek ve 171’i kadın olmak üzere 470 kişi katılmıştır. Aynı dönemde 345 adet İşbaşı Eğitim Programı açılmış olup, bu programlardan bin 451’i erkek ve bin 126’sı kadın olmak üzere toplam 2 bin 577 kişi katılarak mesleki eğitim programlarından faydalandırılmışlardır. Ayrıca 9 toplum yararına program açılmış bu programlara 153’ü kadın ve 76’sı erkek olmak üzere toplam 229 kişi katılmıştır. Bu programlar için katılımcılara yapılan ödeme tutarı, 66 Milyon 372 Bin TL olup, işsizlik sigortası çerçevesinde yapılan 20 Milyon 841 Bin Türk lirası ödeme ile birlikte işsiz vatandaşlarımıza toplam 87 Milyon 213 Bin Türk lirası ödeme yapılmıştır.

Yine ilimizde işgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak ve meslek liselerimizi daha fonksiyonel hale getirmek amacıyla, ilimiz merkez ve ilçelerindeki meslek liselerinde yeni meslek dalları açılmıştır” diye konuştu.

iha