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150 yataklı devlet hastanesinin inşaat ihalesi yapılıyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi inşaat ihalesinin 26 Temmuz 2022 yılında yapılacağını söyledi.

19 Haziran 2022 Pazar 17:33
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150 yataklı devlet hastanesinin inşaat ihalesi yapılıyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi inşaat ihalesinin 26 Temmuz 2022 yılında yapılacağını söyledi.

Her zaman vazgeçilmez ve öncelikli icraatlari içinde yer alan sağlık yatırımlarına hız kesmeden ve kalıcı bir eser bırakma anlayışıyla devam ettiklerini belirten Milletvekili Ahmet Aydın, “Milletimizden ve hemşehrilerimizden aldığımız güçle şükürler olsun ki, sağlık alanında yapılan personel, yatırım, teknoloji, alt ve üst yapı hizmetleri her geçen gün katlanarak devam etmektedir.

Bilindiği üzere, daha önce değerli hemşehrilerimizle paylaştığımız Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin projesi tamamlanmıştı. Şimdi de Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin inşaat ihalesinin 26 Temmuz 2022 tarihinde yapılacağını bildirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi, 22.040 metre kare arsası bulunan eski devlet hastanesi arsası üzerine, toplam 25.920 metre kare kapalı alana sahip olacak şekilde inşa edilecektir.

Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nde, 191 yatak, 68 poliklinik, 6 ameliyathane, 20 yetişkin ve Yenidoğan yoğun bakımı, 8 diyaliz hasta yatağı, 3 adet doğum salonu, 6 adet yeşil poliklinik, 32 adet acil müşahade, 2 triyaj odası, 10 adet palyatif bakım yatağı, 3 röntgen, 1 tomografi, 1 MR odası, son teknolojik deprem izolatörlü yapısı ile 197 araç kapasiteli açık otopark bulunacaktır.

Malum olunduğu üzere, 2002 yılında ilimizde 710 olan yatak sayısı, 150 Yataklı Adıyaman Devlet Hastanemiz tamamlandığında ve devam eden kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi ile birlikte toplam 1.700’ün üzerine çıkacaktır.

Bir kez daha Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi inşaat ihalesinin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken, her alanda olduğu gibi özellikle sağlık yatırımlarında bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, milletvekili arkadaşlarıma, bürokratlarımıza, teşkilat mensubu arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Kaynak: iha
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