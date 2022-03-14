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14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı, Adıyaman Üniversitesinde gerçekleşen programla kutlandı.

14 Mart 2022 Pazartesi 17:00
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14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı, Adıyaman Üniversitesinde gerçekleşen programla kutlandı.

Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı programına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muhammet Güven, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mustafa Kutlu, Tabipler Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, akademik personeli ile çok sayıda doktor ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun yaptı. Tosun konuşmasında, sağlık çalışanlarının özellikle pandemi sürecindeki çalışmalarının takdire şayan olduğunun altını çizerken, “Bugünü özel kılan COVİD-19 pandemisinin tüm dünyayı etkilemesinin yanı sıra ülkemizde de yoğun bir şekilde etkisini göstermesidir. Milyonlarca insanın ölümüne ve hastalanmasına yol açan pandemide, hekimlerimizin ve tıp fakültesi öğrencilerimizin ön saflarda cansiperane çalışmaları takdire şayandır. Bu özel günde yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca, pandemi ile mücadelede sağlığını yitiren ve hastalanan tüm sağlık çalışanlarına ve tıp fakültesi öğrencilerine de acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, bu amansız mücadeledeki büyük başarısının en büyük payına sahip olan sağlık çalışanı paydaşlarını bir kez daha yürekten kutluyorum. Pandemi ile beraber son zamanlarda iyice artan sağlıkta şiddet olayları artan iş yükü malpraktis davaları gibi birçok sorunla boğuşan meslektaşlarımız zor zamanlarını yaşamaktadır. Kaybolmaya başlamış olan hekimlik onurunu tekrar ayağa kaldırmak için hep beraber mücadelemiz devam edecektir. Steteskop en pahalı takıdır. Ödenen bedel gençliğimizdir. Kolay elde etmedik, kolay kolay da bırakmayacağız. Yaşama adanmış bir mesleğin onurlu mensupları olarak hepinizi saygı ile selamlıyorum” dedi.

İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mustafa Kutlu da konuşmasında sağlık çalışanlarının meşakkatli bir mesleği icra ettiğinin altını çizerken, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise hekimlik mesleğinin kutsallığına değindi.

Etkinlikte konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinin tarihçesinden bahsederek, tıp eğitimlerinin geçmişten günümüze hangi safhalardan geçtiğine ilişkin örnekler verdi.

Prof. Dr. Turgut, yakın zamanda temeli kazılan Adıyaman Üniversitesi Morfoloji binasının 2023’ün Mart ayı içerisinde hizmete açılacağını söyledi.

Turgut, “Adıyaman Üniversitesi 2006 yılında, Tıp Fakültesi de 2007 yılında kurulmuş ve eğitimine Malatya İnönü Üniversitesi öğrencileri ile başlayıp beş dönem mezun vermiştir. Merkezdeki tıp eğitimleri 2013 yılında başlamış olup, bu yıl dördüncü mezunlarını verecektir. Ancak, Tıp Fakültemizin halihazırda kendisine ait bir binası yoktur. Devletimizin katkıları ve milletvekillerimizin aktif çalışmaları sonucu Adıyaman Üniversitesi Morfoloji binamızın temelini atmış olduk. Bir aksilik olmaz ise binamız 2023 yılının Mart ayında hizmete açılacaktır. Bugün, her yıl binlerce gencimizin dünya standartlarının da üstünde modern tıp ve sağlık eğitimi alabileceği fakültelere, akademisyenlere ve siz sevgili gençlere sahip dev bir ülkeyiz. 35 yıllık hekimlik hayatımda gördüm ki, meslektaşlarım ‘Ben hep buradayım.’ diyerek sağlıkta ön saflarda yer aldılar. Eminim ki siz sevgili gençler de bunu yapacaksınız. Bildiğiniz gibi hem bütün dünya insanları hem de toplumumuz ve tıp camiası olarak iki yıldır küresel bir salgın hastalık tecrübesi yaşıyoruz ve birlikte zor günlerden geçiyoruz. Herkes bu salgını iliklerine kadar hissederken, bu tehdidi en çok hissedenler ölümü göze alarak mücadele veren biz hekimler olduk. Dünya en son 1918’deki İspanyol gribi salgınını yaşamış ve 50-100 milyon arasında insan ölmüştü. Ancak, insanoğlu unutur. Bu çağda salgın olacak deselerdi kimse inanmazdı. Ama, hepimiz olduğunu gördük ve yaşadık. Bundan sonra da salgınlar olacaktır ve bunlara hazırlıklı olmalıyız ve bu nedenle her konuda donanımlı hale gelmeliyiz. Biz hekimler ise sağlıkta, adeta cephedeki askerler gibi, baktığımızda cephede savaşmış ve şehit vermiş bir camiayız. Salgın ile mücadele verdik ve vermeye devam ediyoruz. Gerekirse yine mücadele edeceğiz. Hipokrat’ın deyimiyle tıp, insan sevgisinin ön planda olduğu çok zor bir sanattır. Bu zor sanatı icra etmek için piramit misali geniş ve derin bir bilgi ve tecrübe birikimiyle atılmış sağlam bir temeldir. Üzerinde sonsuz bir sabır ve empati yeteneği ve en tepede içinde insanlık sevgisi, temiz ahlak ve merhameti içerisinde barındıran yüce bir vicdan sahibi olmak gerekir. İnsanı yaşatmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle gerçekleştiren doktorlarımız ile diğer sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tip Bayramı’nı yürekten kutluyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyor kalın sağlıcakla diyorum. Allah’a emanet olun” şeklinde konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, hekimlik mesleğinin kutsallığından bahsederek, “Bir daha dünyaya gelirsem yine doktor olurum. Bu meslek çok kutsal bir meslektir. Kendi hayatlarını hiçe sayarak hekimlerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Özellikle pandemi sürecinde çok meşakkatli bir çalışma sergilediler” dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Ben de 14 Mart Tıp Bayramı’nda aranızda olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum. Şunu gördük ki en zor zamanlarda bu millet askeriyle, polisiyle, hekimiyle yan yana olursa önümüzde duracak hiçbir engel yoktur. Tıbbiyeliler de bu vatan millet sevgisiyle, o aşkla, o zor günlerde elini değil, gövdesini taşın altına koymuş yiğit insanlardır. O yiğit insanlar sayesindedir ki ülkemiz tıp bilimi alanında dünyada sayılı ülkeler arasındadır. Daha da iyiye gideceğini temenni ediyor, tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Konuşmaların arından meslekte 25 yılını doldurmuş olan hekimlere plaket ve ödülleri il protokol üyeleri tarafından takdim edildi, ikramların ardından program son buldu.

Kaynak: iha
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