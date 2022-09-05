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112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Adıyaman’da 112 Acil Çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı olarak vatandaşlarımıza sunulması için ilgili kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve devamlılığını sağlamak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

05 Eylül 2022 Pazartesi 18:30
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112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Adıyaman’da 112 Acil Çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı olarak vatandaşlarımıza sunulması için ilgili kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve devamlılığını sağlamak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonu’nda Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Abdurrahman Biçer, 112 Acil Çağrı Hizmetleri Müdürü Seydi Körede, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, İl Sosyal Etüt Proje ve Gamer Müdürü Enver Doğan, İtfaiye Müdürü Ali Doğan ve 112 İl Ambulans Servis Başhekimi Dr. İshak Karakurt katıldı.

Kurumlar arası istişare ve değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, 112 Acil Çağrı Hizmetleri Müdürü Seydi Körede tarafından kurumun çalışmaları, personel durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin 2022 yılı çalışmaları ve çağrı istatistiklerini içeren bir sunum yapıldı.

Tüm acil çağrıların 112 numarası altında tek bir çatıda toplandığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde tüm illerimizde hayata geçirilen ve bu çerçevede ilimizde hizmete sunulan 112 Acil Çağrı Merkezine 01 Ocak-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında 439 Bin 884 çağrı gelmiştir. Gelen bu çağrıların 146 Bin 131 tanesi vakaya dönüşmüştür. 293 Bin 753 çağrı vakaya dönüşmemiş gereksiz/asılsız çağrı oranı 66,78 olmuştur. 2021 yılı sonunda yüzde 74,88 olan gereksiz asılsız çağrı oranı 2022 yılı ilk 8 ayında yüzde 66,78 seviyesine gerilemiştir. Bugün ilimizdeki acil çağrı hizmetlerinin daha iyi ve kaliteli yürütülmesi amacıyla ilgili kurumlarımızla gerekli istişareleri yaptık. Bütün vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, burayı gereksiz çağrılarla meşgul etmeyin. Bu anlamda herkesi sağduyulu bir şekilde gerçekten ihtiyacı varsa aramalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Toplantı sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet 112 Acil Çağrı Merkezini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: iha
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