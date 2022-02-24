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112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısı gerçekleşti

Acil çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara sunulması için 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

24 Şubat 2022 Perşembe 17:07
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112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısı gerçekleşti

Acil çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara sunulması için 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında GAMER Operasyon Salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, GAMER Müdürü Enver Doğan ve diğer yetkililer katıldı.

Hem GAMER’in hem de Acil Çağrı Hizmetlerinin Adıyaman’da en etkin ve duyarlı bir şekilde yürütülmesinin devamlılığını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda, Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, kurumun çalışmaları, personel durumu, teknik konular, çağrı istatistikleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren hususlarla ilgili Vali Mahmut Çuhadar ve kurul üyelerine kapsamlı bir sunum yaptı.

Tüm acil çağrılar 112 numarası altında tek bir çatıda toplandığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “112 Acil Çağrı sistemi, artık vatandaşımızın birden fazla numarayı değil 112 üzerinden acil çağrı hizmet alabileceği bir sistem. Bu sistemin en önemli özelliği kurumların yoğun asılsız çağrı yükünü buradaki çağrı karşılayıcı personelimiz tarafından süzülerek kurumların kendileri ile ilgili olan çağrılarını atıyorlar. Böylece faaliyetleri daha hızlı ve koordineli imkânını sağlamış oluyorlar. Bu proje kapsamında 25 Haziran 2021 tarihinde ilimizde faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezimize bugüne kadar 481 bin 321 çağrı alınmış, bu çağrıların 126 bin 834 asıllı vakaya dönüşmüştür. Vakaya dönüşen çağrı oranı yüzde 26.35’dir. Vakaya dönüşmeyen asılsız çağrı oranı ise 354 bin 487’dir. Vakaya dönmeyen çağrı oranı yüzde 73.65’dir. Çağrı yönlendirici personel sayımız 79 olup, çağrı alıcı personel sayısı ise 30’ dur. Vatandaşlarımızdan talebimiz, her zaman ifade ettiğimiz gibi 112 acil çağrı numarasını gereksiz çağrılarla, bilgi alma amaçlı gibi durumlarla meşgul etmemeleridir. Acil ihtiyaç durumunda hatların yoğunluğu nedeniyle ulaşamayan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamalarına fırsat vermesinler. Bu anlamda herkesi sağduyulu bir şekilde gerçekten ihtiyacı varsa aramalarını bekliyoruz” dedi.

Kurumlar arası istişare ve değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin yıllık olarak yapılan çalışmaları ve 2021 yılı istatistiki verileri değerlendirildi. Toplantı kurumlar arası koordinasyonun devamının sağlanması konularının görüşülmesi ile sona erdi.

Kaynak: iha
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