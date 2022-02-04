1 yılda 11 bin hasta evde sağlık hizmeti aldı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi son bir yıl içerisinde binlerce hastaya ulaşarak gerekli tedavilerini evde gerçekleştirdi.

Adıyaman’da evde yatağa bağımlı yaşayan ya da yaşlı olan bireylerin tedavi ve sağlık hizmetlerini evde yapmak için oluşturulan evde sağlık hizmetleri birimi, 2021 yılı içerisinde 4 bin 536 hastaya ulaşıp 10 bin 932 ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret kapsamında birimde çalışan doktor ve sağlık personelleri hastaların koruyucu sağlık, muayene, tanı, tedavi, rehabilitasyon, pansuman, enjeksiyon ve tetkikleri ile beraber konsültasyon işlemleri gibi hizmetleri yerine getiriyor.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Burcu Şahin, "Biz Evde Sağlık Hizmetleri Birimi olarak Adıyaman merkez ve köylerinde yatağa bağımlı, yaşlı ve yarı bağımlı olan hastaların evde sağlık hizmetlerini yapmaktayız. Son bir yıl içerisinde 4 bin 536 hastaya ulaşarak onların gerekli tedavilerini evlerinde gerçekleştirdik, ayrıca bu hastalarımıza ve sistemimizde kayıtlı olan kişilere 11 bin civarında ziyaret gerçekleştirerek sağlık hizmetinin ardından onların takibini yaptık. Bu ziyaretlerimize çoğu zaman Başhekimimiz Doç. Dr. Fatih Doğan’da eşlik ederek hastalarla yakından ilgileniyor. Başhekimimizi ve bizleri evlerinde gören hastaların moralleri üst seviyeye çıkıyor" dedi.

Evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan, "Hastane bünyesinde kurulan evde sağlık hizmetleri birimi olarak merkez ve köylerimizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Hastalarımızın tedavilerine ve rahatsızlıkların takibine kadar her türlü sağlık hizmetiyle hemşerilerimize destek olmaya gayret ediyoruz. Zor ve sıkıntılı zamanlarda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm hastalarımıza şifa, büyük bir özveri ile çalışan Evde Sağlık Hizmetleri Birimimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

iha