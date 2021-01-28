Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Kahta ilçesinde toplandı.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan Başkanlığında, Kahta Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Adıyaman tarımının temel sorunlarının ele alındığı toplantıya Kahta Ziraat Odası Başkanı F.Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe ve Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel katıldı.

Adıyaman tarımının görüşüldüğü toplantıda açıklamalarda bulunan Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Salih Şahan, “Mazot ve gübre, fiyatları enflasyonun çok üzerinde artmıştır. Önemli bir tarımsal girdi olan gübrede son bir yılda, 2019-2020 yıllarında ürede yüzde 64,8 ve DAP’ta yüzde 80,1 oranındaki artış olmuştur. Fiyat artışı nedeniyle çiftçimizin ürün kaybına neden olmaktadır. Çiftçimizin en önemli girdi kalemlerinden mazotun yarısını devletin karşılaması olumlu olsa da mazot fiyatları, yaklaşık 7 TL gibi yüksek seviyededir” dedi.

Başkan Şahan, diğer sorunun elektrik fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu belirterek, “2017 yılından beri elektrik ücretleri yüzde 154 artmıştır. 2020 Aralık ayı itibarıyla birim fiyat 85,2 kuruştur. 2021 yılının ilk üç ayı için elektrik fiyatı yüzde 6,5 artışla 90,7 kuruş olarak belirlenmiş sonuç olarak çiftçimiz mesken abone grubuna göre yüzde 16 daha pahalı elektrik kullanmaktadır. Artan elektrik fiyatları üretimin sürdürülebilirliği için büyük bir tehdit unsuru halinde gelmiştir. Baraj projeleri tamamlanıncaya kadar çevre illere verilen enerji desteğinin ilimiz çiftçilerine de verilmesini talep ediyoruz.

Toplulaştırma çalışmaları ilimizde tamamen kangrene dönüşmüş ve durağan bir hale gelmiştir. Üreticilerimizin bir çok şikayetine maruz kaldığımız bu çalışmalarda bir an önce tamamlanması gerekmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ege’de olduğu gibi ilimizde de üretimi ve kalitesi yüksek standartlara ulaşmış Ege Menşei tütün üretimi fiyat noktasında ege ile aramızda yaklaşık 10 TL gibi bir fiyat farkı bulunmaktadır. Kalite ve işçilik konusunda en üst seviyede olan ilimiz için Tütün Daire Başkanlığınca görüşülerek bu fiyat farkının ortadan kaldırılması için görüşmeler yapacağız” ifadelerini kullandı.