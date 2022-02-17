|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZÜLFİ YILANCI YAŞ : 90
|Vefat Tarihi
|:
|17 Şubat 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|OSMAN YILANCI
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5074623333
|Taziye Adresi
|:
|YENİPINAR MAHALLESİ, YENİPINAR TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|OSMAN ABİDİN YILANCI, KADRİYE SARIÖZ, NURTEN ERDİL, MÜJGAN KAYA VE TÜRKAN ZERELDİ'NİN BABALARI, FAYİME YILANCI'NIN EŞİ, ZÜLFİ YILANCI VEFAT ETTİ.
Zülfi Yılancı Vefat Etti 17.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
17 Şubat 2022 Perşembe 09:18
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