|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZÜBEYDE KARAMAN YAŞ : 39
|Vefat Tarihi
|:
|03 Ocak 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|İSTANBUL
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|MUSTAFA ENVER CEBE
|Yakınlığı
|:
|DAYISIOĞLU
|Telefon
|:
|5326003994
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAH. ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|KÖSELİ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ŞEYH MEHMET CEBE'NİN KIZI TPAO PERSONELİ ALİ, MUSTAFA, ABUZER VE SEYDİ CEBE'NİN KIZKARDEŞİ ZÜBEYDE KARAMAN VEFAT ETMİŞTİR.
Zübeyde Karaman Vefat Etti 03.01.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
03 Ocak 2022 Pazartesi 15:41
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