|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZİYA ÖZTOKMAK YAŞ : 86
|Vefat Tarihi
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|17 Ocak 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|İKİNDİ NAMAZI YENİ MEZARLIK CAMİ
|Yakını
|:
|İBRAHİM MURAT ÖZTOKMAK
|Yakınlığı
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|OĞLU
|Telefon
|:
|5068512020
|Taziye Adresi
|:
|ULU CAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|SPOR LİSESİ MÜDÜRÜ MURAT, SUAT VE GÖKHAN ÖZTOKMAK'IN BABALARI, ÇARŞI, ESNAFI RAHMETLİ BAKIRCI İBRAHİM ÖZTOKMAK'IN OĞLU, TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMEKLİ ZİYA ÖZTOKMAK VEFAT ETTİ.
Ziya Öztokmak Vefat Etti 17.01.2022
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18 Ocak 2022 Salı 10:05
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