|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNEP YILDIZ YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|29 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|SARIKAYA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT: 12:00 SARIKAYA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|İSMAİL YILDIZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5355453379
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|İSMAİL, ZEYNEL, MEHMET, HANİFİ, RAMAZAN VE ALİ YILDIZ'IN ANNELERİ, RAHMETLİ BAYRAM YILDIZ'IN HANIMI ZEYNEP YILDIZ VEFAT ETTİ.
Zeynep Yıldız Vefat Etti 29.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
29 Aralık 2021 Çarşamba 09:11
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