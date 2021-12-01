|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNEP URĞUT YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|01 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABDULLAH URĞUT
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5436038806
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|YUSUF TOSUN, BEKİR TOKTAŞ VE YAVUZ DOĞAN'IN KAYINVALİDELERİ; AHMET, MEHMET VE ABDULLAH URĞUT'UN ANNELERİ, ZEYNEP URĞUT VEFAT ETTİ.
Zeynep Urgut Vefat Etti 01.12.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
01 Aralık 2021 Çarşamba 09:13
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