|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNEP TUNCAN YAŞ : 90
|Vefat Tarihi
|:
|02 Ocak 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|FAİK TUNCAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5413688887
|Taziye Adresi
|:
|KABCAMİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ZEYNAL, FAİK, MEHMET, ABDULLAH VE YAKUP TUNCAN'IN ANNELERİ, ZEYNEP TUNCAN VEFAT ETTİ.
Zeynep Tuncan Vefat Etti 02.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
02 Ocak 2022 Pazar 20:02
3 Okunma