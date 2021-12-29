|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNEP ŞAHİN YAŞ : 71
|Vefat Tarihi
|:
|29 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLEYENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|AHMET ŞAHİN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5454225006
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|PEVRİKANLI SÜLEYMAN ŞAHİN'İN HANIMI; MEHMET, MUSTAFA VE HACI BEKİR BALTA CAMİİ İMAMI AHMET ŞAHİN'İN ANNELERİ ZEYNEP ŞAHİN VEFAT ETTİ.
Zeynep Şahin Vefat Etti 29.12.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
29 Aralık 2021 Çarşamba 09:10
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