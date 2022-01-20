|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNEP SAĞIR YAŞ : 75
|Vefat Tarihi
|:
|20 Ocak 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|CAMLICA GEDİK MEZRASI MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 17:00 CAMLICA GEDİK MEZRASI MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|KAZİM SAĞIR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5327787769
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|CAMLICA GEDİK MEZRASI KÖYÜ SAKİNLERİNDEN KEMAL VE KAZİM SAĞIR'IN ANNELERİ ZEYNEP SAĞIR VEFAT ETTİ.
Zeynep Sağır Vefat Etti 20.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
20 Ocak 2022 Perşembe 11:25
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