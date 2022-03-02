|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNEP ÖZKAN YAŞ : 75
|Vefat Tarihi
|:
|02 Mart 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|LÜTFÜ ÖZKAN
|Yakınlığı
|:
|KAYINBİRADERİ
|Telefon
|:
|5318630886
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, MARAŞLILAR CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|REZİP KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MUSTAFA ÖZKAN'IN HANIMI; BAYRAM, YAKUP VE ABDURRAHMAN ÖZKAN'IN ANNELERİ, KÖY HİZMETLERİNDEN EMEKLİ GAFFARİ VE FATİH MAHALLESİ MUHTARI LÜTFÜ ÖZKAN'IN YENGELERİ ZEYNEP ÖZKAN VEFAT ETTİ.
Zeynep Özkan Vefat Etti 02.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
02 Mart 2022 Çarşamba 09:25
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