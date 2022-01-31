Zeynep Kılınç Vefat Etti 31.01.2022

Yakınları

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RAHMETLİ OSMAN KILINÇ'IN HANIMI; MUSTAFA, ABUZER, DR. MAHMUT, ŞERİF, HALİL VE ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI DR. SÜLEYMAN KILINÇ'IN ANNELERİ; ABUZER KUŞE, HACI VE ABUZER KILINÇ'IN YENGELERİ, SAİT BEREKET'İN KIZKARDEŞİ, MEHMET BEREKET'İN HALASI, M. ALİ ÇERÇİLE, ÖMER KILINÇ VE ZİYA KARABAĞ'IN KAYINVALİDELERİ MURAT ASLAN'IN TEYZESİ ZEYNEP KILINÇ VEFAT ETTİ.