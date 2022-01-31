|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNEP KILINÇ YAŞ : 88
|Vefat Tarihi
|:
|31 Ocak 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MAHMUT KILINÇ
|Yakınlığı
|:
|KAYINBİRADERİ
|Telefon
|:
|5362432818
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ OSMAN KILINÇ'IN HANIMI; MUSTAFA, ABUZER, DR. MAHMUT, ŞERİF, HALİL VE ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI DR. SÜLEYMAN KILINÇ'IN ANNELERİ; ABUZER KUŞE, HACI VE ABUZER KILINÇ'IN YENGELERİ, SAİT BEREKET'İN KIZKARDEŞİ, MEHMET BEREKET'İN HALASI, M. ALİ ÇERÇİLE, ÖMER KILINÇ VE ZİYA KARABAĞ'IN KAYINVALİDELERİ MURAT ASLAN'IN TEYZESİ ZEYNEP KILINÇ VEFAT ETTİ.
Zeynep Kılınç Vefat Etti 31.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
31 Ocak 2022 Pazartesi 12:02
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