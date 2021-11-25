|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNEP KARAKAŞ YAŞ : 96
|Vefat Tarihi
|:
|25 Kasım 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MUSTAFA KARAKAŞ
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5363759027
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MAHMUT VE MUSTAFA KARAKAŞ'IN ANNELERİ, HÜSEYİN VE MUSTAFA YİĞİT'İN ABLALARI, CELALETTİN CAN'IN TEYZESİ ZEYNEP KARAKAŞ VEFAT ETTİ.
Zeynep Karakuş Vefat Etti 25.11.2021
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
25 Kasım 2021 Perşembe 13:41
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