|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNEP EREN YAŞ : 68
|Vefat Tarihi
|:
|05 Ocak 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|YENİCE KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 11:00 YENİCE KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MAHMUT GAZİ EREN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5449191443
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ŞEYH AHMET VE MAHMUT GAZİ EREN'İN ANNELERİ, MURAT VE MAHMUT EREN'İN YENGELERİ, HASAN VE SABRİ BOZKURT'UN ABLALARI, SİNAN EREN'İN HANIMI ZEYNEP EREN VEFAT ETTİ.
Zeynep Eren Vefat Etti 05.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
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05 Ocak 2022 Çarşamba 09:23
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