|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNEP DİŞKIRAN YAŞ : 92
|Vefat Tarihi
|:
|09 Nisan 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|NECMEDDİN DİŞKIRAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5448746262
|Taziye Adresi
|:
|KABCAMİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KIRMACIK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN BAHATTİN VE NECMEDDİN DİŞKIRAN'NIN ANNELERİ, MUSTAFA ERBAY'IN ABLASI, ZEYNEP DİŞKIRAN VEFAT ETTİ.
Zeynep Dişkıran Vefat Etti 09.04.2022
adıyamanlılar net
09 Nisan 2022 Cumartesi 14:56
5 Okunma