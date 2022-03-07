|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNEP DEMİR YAŞ : 47
|Vefat Tarihi
|:
|07 Mart 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MUSTAFA DEMİR
|Yakınlığı
|:
|DAYISI
|Telefon
|:
|5324724720
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAH. HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ESENCE KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MERHUM HACI DEMİR'İN KIZI ERDAL POLAT'IN ANNESİ HASTANE PERSONELİ MUSTAFA VE VALİLİKTEN EMEKLİ MEHMET DEMİR'İN YEĞENİ ZEYNEP DEMİR VEFAT ETMİŞTİR.
Zeynep Demir Vefat Etti 07.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
07 Mart 2022 Pazartesi 10:07
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