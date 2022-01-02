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Zeynep Çoban Vefat Etti 01.01.2022

ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
02 Ocak 2022 Pazar 19:52
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Zeynep Çoban Vefat Etti 01.01.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : ZEYNEP ÇOBAN YAŞ : 83
Vefat Tarihi : 01 Ocak 2022 Cumartesi
Defin Yeri : KARAHÖYÜK KÖYÜ MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE KARAHÖYÜK KÖYÜ MEZARLIĞI
Yakını : AZİZ GENÇ
Yakınlığı : KARDEŞİ
Telefon : 5388825216
Taziye Adresi : YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : KARAHÖYÜK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN YUSUF, HÜSEYİN, RIZA VE HASARİ ÇOBAN'IN ANNELERİ, MEHMET VE AZİZ GENÇ'İN KIZKARDEŞLERİ,  ZEYNEP ÇOBAN VEFAT ETİ.
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Çoban Vefat Etti 01.01.2022
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