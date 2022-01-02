|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNEP ÇOBAN YAŞ : 83
|Vefat Tarihi
|:
|01 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|KARAHÖYÜK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE KARAHÖYÜK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|AZİZ GENÇ
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5388825216
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KARAHÖYÜK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN YUSUF, HÜSEYİN, RIZA VE HASARİ ÇOBAN'IN ANNELERİ, MEHMET VE AZİZ GENÇ'İN KIZKARDEŞLERİ, ZEYNEP ÇOBAN VEFAT ETİ.
Zeynep Çoban Vefat Etti 01.01.2022
ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ
adıyamanlılar net
02 Ocak 2022 Pazar 19:52
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