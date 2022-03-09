|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNEP ÇETİN YAŞ : 90
|Vefat Tarihi
|:
|09 Mart 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|ŞAMBAYAT MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE ŞAMBAYAT MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ABDURRAHMAN ÇETİN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5354749402
|Taziye Adresi
|:
|ŞAMBAYAT
|Yakınları
|:
|ABDURRAHMAN, YUNUS VE MUSTAFA ÇETİN'İN ANNELERİ, AHMET VE NAZİF ÇETİN'İN YENGELERİ, HASAN ÖCAL'IN HALASI ZEYNEP ÇETİN VEFAT ETTİ.
Zeynep Çetin Vefat Etti 09.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
09 Mart 2022 Çarşamba 10:54
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