|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNEP ÇAPAR YAŞ : 56
|Vefat Tarihi
|:
|09 Şubat 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|ÇAKMAKLAR KÖYÜ ÜÇEVLER MEZRASI MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ ÇAKMAKLAR KÖYÜ ÜÇEVLER MEZRASI MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|BÜLENT ALATAŞ
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5417690700
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|AZİZ ÇAPAR'IN HANIMI; NAZLI, YALÇIN VE ALİ ÇAPAR'IN ANNELERİ, HANIM ALATAŞ'IN ABLASI ZEYNEP ÇAPAR VEFAT ETTİ.
Zeynep Çapar Vefat Etti 09.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
10 Şubat 2022 Perşembe 09:32
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