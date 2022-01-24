|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNEP BAĞIRCI YAŞ : 56
|Vefat Tarihi
|:
|24 Ocak 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİ
|Yakını
|:
|RIZA BAĞIRCI
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5439564902
|Taziye Adresi
|:
|FATİH MAHALLESİ, ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KARÜKLÜ MEHMET BAĞIRCI'NIN HANIMI, RIZA, SERDAR VE AZİZ BAĞIRCI'NIN ANNELERİ, RAHMETLİ DERVİŞ TAŞCI'NIN KIZI, ZEYNEP BAĞIRCI VEFAT ETTİ.
Zeynep Bağırcı Vefat Etti 24.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
24 Ocak 2022 Pazartesi 12:59
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