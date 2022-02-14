|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNEP ALTAN YAŞ : 95
|Vefat Tarihi
|:
|14 Şubat 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|ŞEHMİR KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT - 11:00 ŞEHMİR KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|HASAN ALTAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5309711388
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HASAN ALTAN'IN ANNESİ, HÜSEYİN KARCI'NIN KAYINVALİDESİ, CEVHER ALTAN'IN ABLASI ZEYNEP ALTAN VEFAT ETTİ.
Zeynep Altan Vefat Etti 14.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
14 Şubat 2022 Pazartesi 09:23
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