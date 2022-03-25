|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNEP ALMACI YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|25 Mart 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABDULKADİR ALMACI
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5415015997
|Taziye Adresi
|:
|YENİPINAR MAHALLESİ, YENİPINAR TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HAFIZ ABUZER ALMACI'NIN HANIMI; ABDULKADİR, GANİ, HAKAN VE MEHMET ALMACI'NIN ANNELERİ, CUMALİ YÜNLÜ'NÜN KIZKARDEŞİ, İBRAHİM VE MUZAFFER ALMACI'NIN YENGELERİ ZEYNEP ALMACI VEFAT ETTİ.
Zeynep Almacı Vefat Etti 25.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
25 Mart 2022 Cuma 09:12
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