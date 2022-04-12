|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNAL TAŞKIN YAŞ : 64
|Vefat Tarihi
|:
|12 Nisan 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|OLUKLU KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 11.00 OLUKLU KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MERDAN TAŞKIN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5374611009
|Taziye Adresi
|:
|YENİ MAHALLE CEM EVİ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|OLUKLU KÖYÜ SAKİNLERNDEN MERDAN VE ALİ TAŞKIN'NIN BABASI YUSUF,ALİ VE ZAHİDE TAŞKIN'NIN ABİLERİ HAMO OĞLU ZEYNAL TAŞKIN VEFAT ETMİŞTİR
Zeynal Taşkın Vefat Etti 12.04.2022
adıyamanlılar net
12 Nisan 2022 Salı 15:21
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