|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNAL ÇİCEK YAŞ : 63
|Vefat Tarihi
|:
|09 Aralık 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİ
|Yakını
|:
|TURAN ÇİCEK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5541529175
|Taziye Adresi
|:
|MALAZGİRT CAMİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MEHMET, ÖMER, ALİ, TURAN, MAHMUT, GAZİ VE MUSTAFA ÇİCEK'İN BABALARI ZEYNAL ÇİCEK VEFAT ETTİ.
Zeynal Çiçek Vefat Etti 09.12.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
09 Aralık 2021 Perşembe 13:07
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