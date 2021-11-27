|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNAL ÇALIŞKAN YAŞ : 03
|Vefat Tarihi
|:
|27 Kasım 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|KÖMÜR KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE KÖMÜR KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ZEYNAL ÇALIŞKAN
|Yakınlığı
|:
|DEDESİ
|Telefon
|:
|5425034051
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|ZEYNAL ÇALIŞKAN VE MEHMET ERBAY'IN TORUNLARI, DR. ALİ RIZA ÇALIŞKAN'IN YEĞENİ, HASAN ÇALIŞKAN'IN OĞLU ZEYNAL ÇALIŞKAN VEFAT ETTİ.
Zeynal Çalışkan Vefat Etti 27.11.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
27 Kasım 2021 Cumartesi 12:24
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