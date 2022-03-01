|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZEYNAL ABİDİN ÖZDÜZEN YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|28 Şubat 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MURAT ÖZDÜZEN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5326765485
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ÖMER FARUK VE BELEDİYE PERSONELİ MURAT ÖZDÜZEN'İN BABALARI; ABDURRAHMAN, ABDULLAH VE HASAN GÜLAK'IN ABİLERİ, SABRİ ÖZELÇİ'NİN ENİŞTESİ, ERDAL AKIN'IN KAYINBABASI, ZEYNAL ABİDİN ÖZDÜZEN VEFAT ETTİ.
Zeynal Abidin Özdüzen Vefat Etti 28.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
01 Mart 2022 Salı 09:57
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