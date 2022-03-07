Zeliha Yüksel Vefat Etti 05.03.2022

Yakınları

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BAĞPINAR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN EMEKLİ İMAM MAHMUT YÜKSEL'İN EŞİ YUSUF, SÜLEYMAN, MEHMET, HALK EĞİTİM PERSONELİ HİKMET VE ARİF YÜKSEL'İN ANNESİ ABDURRAHMAN, ŞEYHO, MEHMET VE ALİ YÜKSEL'İN KIZKARDEŞİ BAĞPINAR KÖYÜ MUHTARI BİLAL YÜKSEL'İN HALASI MUSTAFA YÜKSEL'İN AMCASI KIZI MAHMUT VE ŞÜKRÜ YÜCEL'İN TEYZESİ ZELİHA YÜKSEL VEFAT ETMİŞTİR.