|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZELİHA TUĞ YAŞ : 71
|Vefat Tarihi
|:
|17 Aralık 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ZEYNAL TUĞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5433172395
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|İBRAHİM TUĞ'UN HANIMI; ZEYNAL, MEHMET, RIFAT, ŞAHABETTİN VE OSMAN TUĞ'UN ANNELERİ ZELİHA TUĞ VEFAT ETTİ.
Zeliha Tuğ Vefat Etti 17.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
17 Aralık 2021 Cuma 09:46
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