|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ZELİHA TAŞTAN YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|09 Şubat 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|YILMAZ TURAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5337318496
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KERDİZ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ HACI FAİK TAŞTAN'IN HANIMI, RAHMETLİ NAZIM VE HASAN TURAN'IN KIZKARDEŞLERİ, RAHMETLİ HACI OSMAN VE HASAN TAŞTAN'IN YENGELERİ; BAKİ, ZEKİ, ZEYNAL VE FEVZİ TAŞTAN'IN ANNELERİ ZELİHA TAŞTAN VEFAT ETTİ.
Zeliha Taştan Vefat Etti 09.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
09 Şubat 2022 Çarşamba 09:52
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