Zeliha Taştan Vefat Etti 09.02.2022

Yakınları

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KERDİZ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ HACI FAİK TAŞTAN'IN HANIMI, RAHMETLİ NAZIM VE HASAN TURAN'IN KIZKARDEŞLERİ, RAHMETLİ HACI OSMAN VE HASAN TAŞTAN'IN YENGELERİ; BAKİ, ZEKİ, ZEYNAL VE FEVZİ TAŞTAN'IN ANNELERİ ZELİHA TAŞTAN VEFAT ETTİ.